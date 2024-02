Echipele de polo CSM si CSU Oradea sustin sambata primele jocuri oficiale de acasa din 2024

Echipele oradene de polo seniori CSM si CSU sustin in acest sfarsit de saptamana primele jocuri oficiale de acasa din anul 2024. Ambele vor evolua sambata in Superliga Nationala.Mai intai, cu incepere de la ora 10, la Bazinul Crisul, cea de-a doua echipa a orasului, CSU Oradea, va primi replica formatiei Rapid Bucuresti, pentru ca apoi, de la ora 11:30, la Bazinul Ioan Alexandrescu, baietii de la CSM Oradea sa evolueze in compania celor de la Politehnica Cluj.La ambele partide intrarea ... citește toată știrea