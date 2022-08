Efectele secetei extreme - 16 cursuri de apa au secat in spatiul hidrografic Crisuri

16 cursuri de apa au secat in spatiul hidrografic Crisuri, in luna iulie, fiind pentru prima data de cand se fac masuratori cand a secat Valea Obarsa la statia hidrometrica Tarnava de Cris, au anuntat marti reprezentantii Apelor Romane Crisuri.In luna iulie 2022, in spatiul hidrografic Crisuri, au secat 16 cursuri de apa si s-au inregistrat debite minime istorice la 14 statii hidrometrice. Pentru prima data de cand se fac observatii si masuratori, Valea Obarsa a secat la statia hidrometrica ... citeste toata stirea