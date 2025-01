Efectul deseurilor aruncate si depozitate ilegal in Bihor - Amenzile au curs garla

Cu ajutorul camerelor de filmat achizitionate de Consiliul Judetean Bihor si folosite de Inspectoratul de Politie si Garda de Mediu, in anul 2024 s-au aplicat 45 de sanctiuni pentru depozitarea ilegala a deseurilor, in valoare totala de 540.000 lei. Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru aruncarea de deseuri in zona Carpinet."Numarul amenzilor si valoarea acestora au inregistrat o crestere semnificativa in 2024, in conditiile in care in anul 2023 au fost aplicate 14 sanctiuni in ... citește toată știrea