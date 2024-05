Etapa a 5-a a circuitului "Oradea Joaca Padel" si-a desemnat castigatorii

Desfasurata pe 25 mai la Padel Arena Oradea, etapa a 5-a din circuitul "Oradea Joaca Padel" a fost castigata la nivelul 1 de tandemul Spiros Baltsavias - Razvan Sime. Acestia au dispus in finala de Ionut Tiriteu - Andrei Szilagyi, cu scorul de 6-2, 6-4.In urma acestei victorii, Baltsavias si Sime au urcat pe locurile 5-6 in ierarhia generala individuala.La nivelul 2 victoria a revenit "baschetbalistilor" Sergiu Pop si Octav Sim, care s-au impus cu 6-3, 6-4 in fata echipei tata - fiu Coco si ... citește toată știrea