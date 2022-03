Evolutia internetului si modul in care Web 2.0 a impactat divertismentul

Evolutia internetului (enlear.academy)Web 2.0 este definitia internetului din zilele noastre. Reprezinta un cumul de aspecte interactive si colaborative ale internetului. Specialistii au stabilit ca Web 2.0 a aparut prin anii 2004-2005. Termenul Web il folosim pentru World Wide Web (WWW).Sa incepem cu Web 1.0, definitia internetului timpuriu intre anii 1990 si 2000. Berners-Lee a fost pionier in dezvoltarea timpurie a internetului in 1990, cand era informatician la CERN. Pana in octombrie ... citeste toata stirea