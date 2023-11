Accesul autoturismelor in parcarea din Piata Independentei din Oradea va fi interzis, joi seara, timp de trei ore, timp in care in aceasta locatie se va desfasura un exercitiu de amploare.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor informeaza cetatenii ca in seara zilei de joi, 23 noiembrie a.c., intre orele 19.00 - 22.00, in parcarea subterana de pe strada Piata Independentei din Oradea, se va desfasura un amplu exercitiu cu forte si mijloacele in teren, care va ... citeste toata stirea