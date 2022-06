Expozitia poate fi vizitata pana duminica - Fotoclubul din Debretin, in vernisaj

Asociatia Internationala Euro Foto Art, in parteneriat cu Asociatia Sfantul Ladislau si Muzeul Orasului Oradea, a vernisat un maraton fotografic al artistilor fotografi din Ungaria, in expozitia membrilor Fotoclubului din Debretin.Vernisajul a avut loc duminica, 19 iunie, in prezenta unui public numeros si a unui grup de sapte artisti fotografi din Debretin (HU) si a doi artisti fotografi din Cluj-Napoca. Expozitia a fost deschisa in Galeria Euro Foto Art si cuprinde peste 70 de fotografii ... citeste toata stirea