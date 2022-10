Expozitie inedita la Casa Darvas - La Roche - Jucarii, papusi si jocuri

La Casa Darvas - La Roche s-a deschis, saptamana trecuta, o noua expozitie inedita, intitulata "Jucarii, papusi si jocuri", realizata de Oradea Heritage in parteneriat cu Muzeul de Etnografie Brasov.Oradenii, dar si turistii, sunt invitati sa faca o scurta incursiune in lumea si istoria papusilor. Expozitia gazduita de Casa Darvas cuprinde un numar de 85 de papusi din portelan, imbracate in costume populare traditionale de pe toate continentele, si 22 de figurine din ceramica provenind din ... citeste toata stirea