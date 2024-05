Extaz pe stadionul din Oradea: FC Bihor a castigat meciul cu Filiasi si s-a calificat in finala barajului (FOTO)

Bucurie uriasa, sambata seara, pentru microbistii oradeni. Echipa FC Bihor a castigat meciul jucat acasa, in fata a mii de suporteri, cu ACSO Filiasi, obtinand calificarea in finala barajului de promovare.Scorul final a fost 1-0 pentru ros-albastri, dupa un gol marcat de Razvan Gunie in minutul 111, pentru ca dupa timpul regulamentar de joc, rezultatul era 0-0.Fotbalistii oradeni au sarbatorit victoria pe teren, in aplauzele microbistilor bucurosi ca echipa lor, pe care au incurajat-o in ... citește toată știrea