Incepute la finalul lunii iunie, lucrarile de extindere si modernizare a terminalului de pasageri avanseaza intr-un ritm sustinut. Proiectul a ajuns la un stadiu de executie, per ansamblu, de 50%.Stadiul lucrarilor a fost prezentat, ieri, in teren, de vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Calin Gal, si directorul general al Aeroportului Oradea, Razvan Horga."Daca ne referim pe obiective specifice, terminalul se gaseste la un stadiu de 65 - 70%. Suntem in grafic cu executia, ne ... citeste toata stirea