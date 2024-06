FC Bihor a dat in acest sezon si golgheterul Ligii a III-a, pe Sergiu Jurj

Echipa FC Bihor a reusit mai multe performante in acest sezon de Liga a III-a. Pe langa faptul ca a promovat in liga secunda si a fost singura ehipa dintre toate cele 100 care au luat startul la editia 2023-2024 a celui de-al treilea esalon, a fost si formatia care a dat golgheterul campionatului.Este vorba despre atacantul Sergiu Jurj, care a marcat in total 30 de goluri, fiind de departe cel mai bun marcator al Ligii a III-a in acest sezon. Sergiu Jurj a inscris, deci, 30 din cele 76 de ... citește toată știrea