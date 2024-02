FC Bihor a transferat un fost international maghiar, pe Csaba Preklet

Clubul FC Bihor a mai anuntat joi achizitia unui jucator. Este vorba despre Csaba Preklet, fotbalist maghiar experimentat, care a strans pana acum 33 de jocuri in prima liga din campionatul Ungariei, dar si 239 de meciuri in cel de-al doilea esalon al campionatului tarii vecine.Nascut la 25 aprilie 1991, in Ungaria, si inalt de 1,84 metri, Csaba Preklet evolueaza pe postul de fundas, atat in pozitie centrala, cat si in benzi. El are mai multe selectii si meciuri pentru nationalele de U17, U19 ... citește toată știrea