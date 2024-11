FC Bihor are nevoie de puncte, duminica, in meciul cu castigatoarea Cupei Romaniei (VIDEO)

Echipa de fotbal FC Bihor revine la jocurile din campionat in acest sfarsit de saptamana, cand, in cadrul etapei a 14-a a Ligii a II-a, va intalni pe teren propriu Corvinul Hunedoara.Meciul este programat duminica de la ora 13:30 la Stadionul "Iuliu Bodola", urmand a fi televizat.Inaintea disputei care va aduce in fata ros-albastrilor castigatoarea Cupei Romaniei, antrenorul principal, Gheorghe Ghit, si capitanul de echipa, Ioan Hora, au vorbit, joi, jurnalistilor despre confruntarea care ... citește toată știrea