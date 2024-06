FC Bihor are un nou mijlocas: Ioan Filip, jucator bihorean cu peste 300 de jocuri in prima liga

Bihoreanul Ioan Filip, fotbalist la FC Botosani, revine la Oradea, dupa 14 ani in care a strans peste 300 jocuri in echipe din liga l. Clubul FC Bihor a anuntat, sambata, transferul sportivuui care va evolua pe postul de mijlocas defensiv si a semnat pentru o perioada de trei sezoane cu clubul oradean."Ioan Filip vine direct din liga I sa sprijine proiectul FC Bihor, dupa ce in sezonul trecut el a evoluat pentru FC Botosani", a anuntat conducerea clubului oradean, intr-un comunicat.Nascut ... citește toată știrea