FC Bihor incepe sambata, la Peciu Nou, seria jocurilor programate in judetul Timis

Dupa ce au sustinut primele doua jocuri din play-off pe teren propriu, pentru fotbalistii de la FC Bihor urmeaza acum trei partide in deplasare, toate programate in judetul Timis, la Peciu Nou, pe 13 aprilie, la Buzias pe 20 aprilie si la Timisoara pe data de 27 aprilie.Prima dintre aceste partide este programata in acest weekend, sambata, 13 aprilie, de la ora 17, la Peciu Nou, pe terenul echipei locale CSC, echipa situata pe locul 3 in clasamentul play-off-ului Seriei a 8-a a Ligii a III-a. ... citește toată știrea