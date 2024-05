FC Bihor incheie seria jocurilor din play-off cu disputa de sambata de la Peciu Nou

Fotbalistii de la FC Bihor disputa in acest sfarsit de saptamana ultimul joc din play-off-ul Seriei a 8-a a Ligii a III-a.Desi, initial, jocul cu CSC Peciu Nou a fost programat pentru vineri, el se va desfasura in cele din urma sambata, 18 mai, de la ora 18, pe terenul echipei din judetul Timis.Confruntarea va aduce fata in fata prima clasata, FC Bihor cu 66 de puncte, si CSC Peciu Nou, cu 43 de puncte.Va fi cel de-al cincilea duel din acest an competitional intre cele doua echipe. Pana ... citește toată știrea