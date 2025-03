FC Bihor isi cunoaste adversarele si programul din play-out-ul Ligii a II-a

Dupa ce Federatia Romana de Fotbal a actualizat clasamentul sezonului regular al Ligii a II-a, tinand cont de criteriul ca, la egalitate de puncte, departajarea echipelor se face dupa meciurile directe, formatia FC Bihor Oradea a aflat ca le va avea ca adversare in Grupa A din play-out pe echipele: Corvinul Hunedoara, FC U 1948 Craiova, Unirea Ungheni, Metalul Buzau, CSC Dumbravita si CSM Focsani.Avand in vedere ca formatiile vor intra in faza a doua a competitiei cu punctajul acumulat in ... citește toată știrea