Dupa jocul de cupa cu Dinamo, fotbalistii de la FC Bihor se concentreaza acum pe campionat, iar urmatorul joc in Liga a III-a il au marti, de la ora 18. Astfel, oradenii vor evolua din nou in nocturna, in cadrul etapei a 11-a din Seria a 8-a, cand, la Stadionul Iuliu Bodola, vor primi replica formatiei Phoenix Buzias."Meciul va avea loc in nocturna pentru a oferi posibilitatea cat mai multor suporteri sa fie prezenti in tribunele stadionului, alaturi de echipa, avand in vedere ca el se