Dupa succesul de marti seara in fata celor de la Phoenix Buzias, fotbalistii de la FC Bihor isi continua seria jocurilor din campionat sambata, cand, cu incepere de la ora 14, vor juca in deplasare, la Lipova, pe terenul formatiei locale, Soimii.Meciul va conta pentru etapa a 12-a din Seria a 8-a a Ligii a III-a si se va desfasura pe Stadionul Orasenesc din Lipova.Dupa cum transmite clubul oradean, vestea imbucuratoare e ca, in afara de Andrei Gal, care este in refacere dupa operatia avuta, ... citeste toata stirea