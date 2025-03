FC Bihor joaca sambata la Piatra Neamt, cu Ceahlaul

In acest sfarsit de saptamana este programata ultima etapa din sezonul regular al Ligii a II-a la fotbal. In cadrul acesteia, jucatorii de la FC Bihor vor evolua in deplasare, sambata, de la ora 13:30, la Piatra Neamt, cu Ceahlaul, o echipa situata pe pozitia a 10-a a clasamentului si care vine dupa o victorie repuratata pe teren strain, la Focsani.De partea cealalta, oradenii vor sa uite cat mai rapid infrangerea din etapa 20, de acasa, in fata celor de la FC Voluntari si s-au deplasat cu ... citește toată știrea