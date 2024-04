FC Bihor joaca vineri la Carani, cu Phoenix Buzias

Fotbalistii de la FC Bihor vor disputa vineri un nou joc in deplasare. Este vorba despre partida din etapa cu numarul 4 a play-offului Seriei a 8-a a Ligii a III-a, care va avea loc tot in judetul Timis, de aceasta data la Carani, acolo unde isi sustine echipa Phoenix Buzias jocurile de acasa.Meciul Phoenix Buzias - FC Bihor Oradea va avea loc de la ora 17, la Stadionul Comunal din Carani si va fi transmis in direct online de FRF TV."Ne pregatim cu responsabilitate maxima, cu concentrare in ... citește toată știrea