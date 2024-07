FC Bihor l-a adus pe Albert Stahl, jucator care anul trecut a evoluat cu UTA in prima liga!

Conducerea clubului FC Bihor a anuntat sambata un nou transfer pe care l-a realizat. De aceasta data este vorba despre Albert Stahl, fotbalist care in sezonul trecut a evoluat in prima liga, cu UTA Arad.Nascut la 11 ianuarie 1999, la Arad, Albert Stahl a strans peste 100 de jocuri in prima liga a tarii. El a evoluat pentru UTA Arad, Astra Giurgiu, Rapid Bucuresti si din nou UTA, de unde a venit la FC Bihor.Inalt de 1,80 m, Albert este un jucator de picior drept, care evolueaza pe postul de ... citește toată știrea