FC Bihor revine pe Stadionul Iuliu Bodola pentru ultimul amical, cel cu CS Diosig

Dupa ce si-au sustinut toate jocurile de verificare din aceasta iarna in deplasare sau pe alte terenuri din oras, cu scopul de a menaja suprafata de joc de la Stadionul Iuliu Bodola, fotbalistii de la FC Bihor incheie seria amicalelor in acest weekend, sambata, acasa, pe stadionul municipal, cu un ultim test inaintea reluarii campionatului.Astfel, de la ora 15, ros-albastrii vor primi replica echipei CS Diosig, o buna formatie de Liga a IV-a din judet, care are in componenta multi jucatori ... citește toată știrea