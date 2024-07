FC Bihor s-a impus cu 7-1 in cantonamentul din Ungaria, in primul amical al verii

Fotbalistii de la FC Bihor au debutat cu o victorie clara in jocurile amicale pe care le-au programate in aceasta vara. Astfel, joi seara, in cantonamentul din Ungaria, oradenii au aratat pofta de joc, dar si de gol si s-au impus cu scorul de 7-1 in fata celor de la Monostorpalyi SE, o echipa de liga a 4-a maghiara.Meciul s-a desfasurat la Balmazujvaros, iar la pauza scorul a fost 2-1.Golgheterul Sergiu Jurj si-a aratat din nou calitatea de marcator si a reusit hat-trick-ul, in timp ce ... citește toată știrea