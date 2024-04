FC Bihor se pregateste de derby-ul de sambata cu Poli Timisoara

Fotbalistii de la FC Bihor se pregatesc de derby-ul campionatului Seriei a 8-a a Ligii a III-a, cu Poli Timisoara, meci pe care il vor disputa sambata, 6 aprilie, cu incepere de la ora 17, la Stadionul Iuliu Bodola, in cadrul celei de-a doua etape din play-off.Inaintea confruntarii, echipa oradeana ocupa prima pozitie a clasamentului cu 49 de puncte, in timp ce timisorenii sunt pe locul 2 cu 42 de puncte. Cele doua echipe s-au mai intalnit pana acum de doua ori, in cursul sezonului regular, ... citește toată știrea