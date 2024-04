FC Bihor si-a asigurat matematic calificarea la barajul de promovare in Liga a II-a, cu cinci etape inainte de final

In urma rezultatului din partida de sambata de la Peciu Nou, dintre echipa locala si Politehnica Timisoara, scor 0-2, FC Bihor Oradea si-a asigurat matematic calificarea la barajul de promovare in Liga a II-a.Dupa ce vineri ros-albastrii s-au impus la Carani, pe terenul celor de la Phoenix Buzias cu scorul de 3-0, iar echipa din Peciu Nou a pierdut cu 0-2 in fata timisorenilor de la Poli, diferenta in clasament dintre FC Bihor, de pe primul loc, cu 56 de puncte, si CSC Peciu Nou, de pe locul ... citește toată știrea