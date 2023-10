Dupa un parcurs aproape perfect pana acum in campionat, FC Bihor Oradea va incheia in acest sfarsit de saptamana evolutia din turul Ligii a III-a, Seria a 8-a, cu un joc pe care il are programat in deplasare, in judetul Arad, pe terenul echipei Progresul Pecica.Jocul va avea loc sambata cu incepere de la ora 15 si va opune echipele situate pe locul 5 (Progresul Pecica, cu 12 puncte) si locul 1 (FC Bihor, cu 22 de puncte).Cele doua formatii se vor prezenta la acest meci dupa ce in runda ... citeste toata stirea