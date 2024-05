FC Bihor va intalni echipa ACSO Filiasi in semifinalele barajului de promovare

Vineri, dupa desfasurarea jocurilor din penultima etapa a play-off-ului Seriei a 7-a a Ligii a III-a la fotbal, jucatorii de la FC Bihor si-au aflat adversarul din semifinalele barajului pentru promovare in Liga a II-a.Este vorba despre echipa ACSO Filiasi, formatie care ocupa locul 2 in Seria a 7-a cu patru puncte mai mult decat echipa de pe pozitia a 3-a si astfel nu mai poate fi ajunsa in clasament, indiferent de rezultatele ultimei etape. De asemenea, nu poate urca pe primul loc, intrucat ... citește toată știrea