Conducerea clubului FC Bihor a anuntat vineri ca meciul din etapa a 11-a a Seriei a 8-a din Liga a III-a la fotbal, pe care formatia oradeana il va disputa acasa cu Phoenix Buzias, va avea loc marti, 7 noiembrie, la Stadionul Iuliu Bodola si va incepe de la ora 18.Meciul se va desfasura, asadar, in nocturna, urmand a fi prima partida pe care FC Bihor o disputa in Liga a III-a la lumina reflectoarelor.Pana atunci, in acest weekend, sambata, FC Bihor evolueaza in judetul Timis, pe terenul ... citeste toata stirea