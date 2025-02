FC Bihor va juca sambata la Buftea, cu CS Afumati, cu gandul reabilitarii

Fotbalistii de la FC Bihor au digerat greu infrangerea din prima etapa a noului an, scor 0-2, acasa, cu Unirea Ungheni, dar incearca sa stranga randurile si sa se pregateasca cat mai bine de urmatorul joc, care va avea loc in acest weekend, sambata, la Buftea cu CS Afumati.Partida va conta pentru etapa a 19-a a Ligii a II-a si se va desfasura cu incepere de la ora 11, pe teren sintetic. De altfel, tocmai de aceea oradenii s-au antrenat in aceasta saptamana numai pe o astfel de suprafata. ... citește toată știrea