Femeile, sarbatorite de politistii bihoreni - Flori si mesaje preventive

Doamnele si domnisoarele au fost felicitate, sambata, de politistii bihoreni, care le-au oprit in trafic si le-au oferit flori dar si mesaje preventive, cu ocazia zilei de 8 martie. Continuand traditia anilor precedenti, politistii bihoreni au marcat si in acest an Ziua Internationala a Femeii printr-o serie de initiative dedicate doamnelor si domnisoarelor aflate in trafic.Astfel, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost prezenti pe drumurile publice ... citește toată știrea