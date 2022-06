Festivalul cultural se desfasoara in Oradea, in Piata Unirii - Zilele Sfantului Ladislau

Peste cincizeci de evenimente in ami multe locuri de desfasurare ii asteapta pe oradeni la Zilele Sfantului Ladislau 2022, festival cultural a carui editie cu numarul zece va avea loc intre 20 si 26 iunie. Ieri a avut loc tura de ciclism, participantii pedaland de la Oradea pana la Biharkeresztes.Conform traditiei, in ziua zero va avea loc tura de ciclism "De la Sfantul Ladislau la Sfantul Ladislau", care anul acesta s-a desfasurat, duminica, pe ruta Oradea - Biharkeresztes. O noutate ... citeste toata stirea