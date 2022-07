Festivalul Medieval s-a deschis cu o parada inedita - Cavaleri, domnite si trubaduri in Piata Unirii

Cea de a patra editie a Festivalului Medieval Oradea s-a deschis joi seara, cu Parada Coifurilor, un eveniment care s-a desfasurat in premiera in Romania. Cei patru cavaleri care se vor lupta in aceste zile la Oradea au fost insotiti de domnite, scutieri, menstreli, spre mirarea si bucuria oradenilor.Alaiul a pornit din santul Cetatii, locul in care alaiul medieval isi va petrece cele trei zile de festival, in tabere reconstituite, si a facut un lung popas in Piata Unirii. Spectatorii au avut ... citeste toata stirea