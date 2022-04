Fetele de la CS Crisul au devenit campioane nationale la baschet 3x3 U15 (FOTO)

In perioada 9 - 10 aprilie s-au desfasurat la Arena de Baschet din Bucuresti intrecerile Campionatului National Indoor la baschet 3x3 U15. Printre echipele participante s-a numarat si echipa feminina a Clubului Sportiv Crisul Oradea.Cu un parcurs perfect, echipa pregatita de sotii Anica, Ioana si Daniel, a ajuns in finala feminina, pe care a si castigat-o, in fata formatiei Olimpia Bucuresti, cu scorul de 14-7.Mai mult decat atat, jucatoarea Ariana Moldovan, de la Crisul Oradea, a fost ... citeste toata stirea