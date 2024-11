FIBA Basketball World Cup 2027: Kris Richard si Bobe Nicolescu au contribuit din plin la succesul tricolorilor in fata Norvegiei

Jucatorii echipei CSM CSU Oradea Kris Richard si Bobe Nicolescu s-au numarat printre principalii marcatori ai echipei nationale de baschet masculin a Romaniei, care a invins Norvegia, in deplasare, in cadrul precalificarilor din FIBA Basketball World Cup 2027.Meciul, care s-a desfasurat pe 21 noiembrie, in Nordstrand Arena, a fost controlat de tricolori, care s-au impus cu scorul de 75-62.Echipa Romaniei, antrenata de Mihai Silvasan, a dominat primul si ultimul sfert, pentru a transa ... citește toată știrea