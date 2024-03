Filmul "Horia": proiectii speciale, in prezenta echipei - Luna viitoare, la Oradea

Filmul "Horia", debutul in lungmetraj al regizoarei Ana-Maria Comanescu, se pregateste de intalnirea cu publicul intr-un turneu prin intreaga tara. La inceputul lunii viitoare filmul va putea fi vazut la Oradea.In rolurile principale ii gasim pe Vladimir Eseca si Angelina Pavel, aflati la primul rol pe marile ecrane, alaturi de Liviu Cheloiu, Daniela Nane, Mihaela Velicu, Dragos Olaru si Robert Onofrei."Horia", un road movie nostalgic si coming of age deopotriva, va fi disponibil in cinema ... citește toată știrea