Finantare europeana pentru extinderea pistei si a platformei de imbarcare - Modernizarea Aeroportului

Proiectul privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare, in valoare de aproape 133 milioane lei, care prevede extinderea pistei de aterizare si a platformei de debarcare/imbarcare, trebuie finalizat pana la sfarsitul anului viitor pentru a nu pierde finantarea europeana. In prezent sunt evaluate cele trei oferte depuse.Conducerea Aeroportului Oradea a prezentat, marti, proiectul privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare, in valoare de 132,78 milioane ... citeste toata stirea