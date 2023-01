Finantare prin PNRR - 180 de kilometri de piste de biciclete in Bihor

Ministrii UDMR Cseke Attila si Tanczos Barna au semnat contractele de finantare pentru constructia a 426 km de piste de biciclete pe diguri de protectie, din care 180 de km vor fi construiti in judetul Bihor.Depus in luna decembrie, proiectul ambitios de reabilitare a digurilor si de creare a infrastructurii pentru trasee cicloturistice in bazinul hidrografic Crisuri a primit finantare miercuri, 25 ianuarie, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Contractul de finantare a ... citeste toata stirea