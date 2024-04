Flacarile au pornit, cel mai probabil, din cauza unei lumanari aprinse - Incendiu in Simian

In noaptea de luni spre marti, pompierii bihoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Simian, cel mai probabil din cauza unei lumanari aprinse, care a fost lasata nesupravegheata langa materiale combustibile.La cateva minute dupa miezul noptii, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112, care semnala izbucnirea unui incendiu la o locuinta situata in Simian, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a mobilizat ... citește toată știrea