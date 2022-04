Florin Ionut Lupas pregateste participarea la Campionatul European de Powerlifting

In primele zile ale acestei luni s-a desfasurat la Alba Iulia pregatirea centralizata a echipei nationale de powerlifting in vederea participarii la Campionatul European din acest an. Din lotul national face parte si Florin Ionut Lupas, instructorul clubului Crisul Oradea.Antrenamentele de pregatire au fost conduse de presedintele federatiei de specialitate Ovidiu Panazan.Reamintim ca Lupas a cucerit in anul 2021 doua medalii de bronz la Campionatul European."Suntem foarte increzatori in ... citeste toata stirea