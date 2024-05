Fotbal: Etapa nefasta pentru echipele bihorene din Seria a 10-a a Ligii a III-a

Daca, in Seria 8, FC Bihor a castigat in etapa de vineri, din pacate celelalte doua echipe bihorene din Liga a III-a, Crisul Santandrei si Lotus Baile Felix, componente ale Seriei 10, au trebuit sa se recunoasca invinse in runda din Vinerea Mare.In play-off, Crisul Santandrei a evoluat la liderul clasamentului SCM Zalau, unde a cedat la scor de neprezentare, 0-3, in timp ce in play-out, Lotus Baile Felix a jucat la Baia Mare, cu Minaur, in fata unei echipe care lupta pentru evitarea ... citește toată știrea