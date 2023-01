Gala Antreprenor pentru Bihor, editia 2023 - Premii pentru mediul de afaceri

Primaria Oradea, Consiliul Judetean Bihor si Agentia de Dezvoltare Locala Oradea au organizat marti, 24 ianuarie, la Filarmonica de Stat, editia din acest an a Galei ,,Antreprenor pentru Bihor", in cadrul careia au fost premiati primii 10 contribuabili la bugetul local al municipiului Oradea pe anul 2022, respectiv cele mai mari 10 companii din judetul Bihor in functie de cifra de afaceri.Gala Antreprenor pentru Bihor este un eveniment dedicat mediului de afaceri, pe care Primaria Oradea si ... citeste toata stirea