Gastronomie, catarari, rafting, educatie despre natura - Zilele Defileului Crisului Repede

Primaria comunei Vadu Crisului are placerea de a-i invita pe toti cei care iubesc natura, sportul, plimbarile si cultura traditonala la prima editie a Zilelor Defileului Crisului Repede. Manifestarile vor avea loc in perioada 30 septembrie - 2 octombrie, in comuna Vadu Crisului.Evenimentul Zilele Defileului Crisului Repede se va desfasura in cadrul proiectului "Protectia, conservarea si promovarea naturii de ambele parti ale frontierei romano-ungare", acronim "ProNature", ROHU 126, finantat ... citeste toata stirea