George Puscas a inscris din nou pentru Pisa, in Serie B

Fotbalistul bihorean George Puscas a marcat din nou, duminica, pentru echipa sa de club, Pisa.Intrat pe teren in repriza a doua, in minutul 58, atacantul roman a reusit sa inscrie in minutul 85 al jocului din deplasare cu cei de la Benevento.Partida a contat pentru campionatul Seriei B din Italia, iar Puscas a inscris golul de onoare in jocul pierdut de echipa sa cu scorul de 1-5.In total, Puscas a inscris pana acum patru goluri in 12 jocuri pe care le-a disputat pana in prezent in ... citeste toata stirea