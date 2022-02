George Puscas se intoarce in Italia. Va evolua in Serie B, la Pisa

Fotbalistul bihorean George Puscas revine in Italia, "cel putin pana la finele acestui sezon", dupa cum anunta impresarul sau, agentul FIFA Catalin Sarmasan.Astfel, atacantul echipei nationale a ajuns acum la Pisa Sporting Club, formatie care i-a obtinut imprumutul pana in vara.In varsta de 25 de ani, George Puscas a plecat din Anglia, de la Reading, echipa situata abia pe locul 21 in campionatul ligii secunde (Championship), si a ajuns la o echipa fruntasa din liga secunda italiana, Serie ... citeste toata stirea