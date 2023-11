Tanara sportiva oradeana Giulia Safina Popa s-a clasat pe locul al IV-lea la turneul "2023 Tennis Europe Junior Masters", la categoria 14 ani feminin.Competitia, care a avut loc in principatul Monaco, la Monte Carlo Country Club, in perioada 2-5 Noiembrie, a reunit cele mai bune opt jucatoare ale continentului din acest an la generatia 2009.In prima faza, cele opt sportive au fost repartizate in doua grupe de patru. Giulia a evoluat in Grupa A, acolo unde a obtinut doua victorii si a cedat ... citeste toata stirea