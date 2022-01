Greu, dupa Covid: CSM CSU Oradea a pierdut cu 68-82 jocul cu CSO Voluntari, primul din 2022

Debut dezamagitor pentru CSM CSU Oradea in 2022. Ros-albastrii au suferit, marti, prima infrangere din acest an, in prima partida disputata dupa cazurile de Covid-19 cu care s-a confruntat in cadrul lotului. Oradenii au pierdut disputa de pe teren propriu, cu CSO Voluntari, la o diferenta de 14 puncte, cu scorul de 68-82, dupa ce la pauza mare au fost condusi cu 20 de puncte, scor 27-47.Jocul a fost controlat cu autoritate de echipa ilfoveana, care, desi la randu-i s-a confruntat cu ... citeste toata stirea