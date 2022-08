Greva la Tarom - Programul zborurilor, afectat

Sindicatul Unit Tarom (SUT) a demarat actiunea de strangere de semnaturi in vederea declansarii Conflictului colectiv de munca, cerinta transmisa deja catre angajator prin consemnarea in procesele verbale ale negocierii, potrivit unui comunicat de presa."Incepand cu 23 august 2022, in semn de protest al membrilor Sindicatului Unit Tarom (SUT) piloti, intre orele 04-07 nu va decola niciun avion al Companiei Tarom. Calendarul protestelor va incepe cu Notificarea angajatorului SC TAROM SA cu ... citeste toata stirea