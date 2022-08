Guvernul a aprobat bugetul pentru gustarile elevilor in scoli - Lapte si corn imbunatatit

In Sedinta Guvernului din 10 august a fost adoptata Hotararea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2022-2023. Programul "Lapte si corn" in scoli va fi diversificat prin introducerea de legume, fructe si cinci produse de panificatie.Conform Executivului, Programul pentru scoli al Romaniei este menit sa creeze obiceiuri alimentare sanatoase si sa incurajeze cresterea consumului de produse locale in randul copiilor. Acesta este ... citeste toata stirea