Handbal: CSM Oradea a cedat la sapte goluri jocul din play-off-ul de promovare al Diviziei A la handbal masculin

Handbalistii de la CSM Oradea au mai suferit un esec, in cadrul play-offului de promovare al Diviziei A, in weekend. De aceasta data bihorenii au evoluat in deplasare, pe terenul celor de la CSM Alexandria, care s-au impus cu scorul de 38-31, intr-un joc desfasurat pe data de 23 martie, in cadrul etapei a 7-a.Formatia oradeana, antrenata de Cosmin Libert si Dan Pitigoi, a fost cea care a deschis scorul, dar gazdele au reactionat rapid si au intors situatia de partea lor, s-au instalat la ... citește toată știrea